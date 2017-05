iPhone 8: Daumen hoch von wichtigem Zulieferer

Chiplieferant TSMC schiebt die Gerüchte um angebliche Produktions-Probleme beim iPhone 8 beiseite.

Wieder und wieder wird dieser Tage in Asien spekuliert, dass das iPhone 8 sich verspäten könnte. Unter anderem geht es dabei um die Frage, ob Apple Touch ID termingerecht im neuen (OLED-)Display integrieren kann.

Nachdem der in der Regel sehr zuverlässige Analyst Ming-Chi Kuo sogar von „Oktober oder November“ als Marktstart sprach, gibt Apples Chiplieferant durchaus Entwarnung:

Die DigiTimes berichtet aktuell, dass Apples Chip-Lieferant TSMC die Serienproduktion des neuen A11-Chips, der im iPhone 8 verbaut werden soll, gestartet hat.

TSMC soll als Allein-Lieferant mit seinen Chips nicht nur das iPhone 8, sondern auch das iPhone 7s bzw. 7s Plus bestücken. Ein Upgrade für das iPhone 7 und das 7 Plus werden bekanntlich in diesem Jahr ebenfalls erwartet.

Zwar soll es bei TSMC Schwierigkeiten mit dem 10-nanometer-Fertigungsprozess gegeben haben, doch diese sind laut dem Report behoben. Ein gutes Zeichen Richtung iPhone 8 bzw. Richtung Herbst.