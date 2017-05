iPhone 8: Angeblich Urlaubssperre bei Apple ab Mitte September

AppleCare-Mitarbeiter scheinen ab September keinen Urlaub nehmen zu dürfen.

Das besagt eine interne Memo, die der Leaker Benjamin Geskin öffentlich gemacht hat. Ihr Inhalt legt nahe, dass Mitarbeiter von Apples Support-Abteilung AppleCare zwischen dem 17. September und dem 4. November 2017 keinen Urlaub nehmen dürfen.

Interne Quellen bestätigten die Existenz der Memo auch gegenüber Appleinsider. Selbstredend liegt die Spekulation nahe, dass diese Sperre etwas mit dem erwarteten iPhone 8 zu tun hat.

Das erscheint mit hoher Wahrscheinlichkeit im Herbst, am ehesten im September. Passenderweise steht in der Memo auch der Satz, dass „bekanntermaßen im September neue Produkte vorgestellt und auf den Markt gebracht werden“.

iPhone 8: Starttermin immer noch keinesfalls bestimmbar

Allerdings ist auf Basis dieser Information in keiner Weise ein Starttermin des iPhone 8 festzulegen. So steht in der Memo weiter, dass die Rahmentermine für die Urlaubssperre sich noch ändern können, da noch keine Angaben über die genauen Lieferzeiten der Produkte gemacht werden können.

Abgesehen davon ist der 17. September ein Sonntag, ein unmöglicher Tag für eine Produktvorstellung in Cupertino. Neben der Echtheit der Memo ist also auch der tatsächlicher Präsentations-Termin des iPhone 8 weithin noch ein Mysterium.