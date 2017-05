Infos zum Nährwert von Speisen: Apple bekommt Patent

Wie gesund ist das Essen, das wir jeden Tag zu uns nehmen?

Für Verbraucher ist es kompliziert, schnell zu durchschauen, wie viel Fett, Zucker oder Kalorien unsere Lebensmittel erhalten. Das System der Lebensmittel-Ampel konnte sich dank fleißiger Lobbyarbeit der Nahrungsmittelkonzerne bisher leider nicht durchsetzen.

Apple könnte künftig für mehr Transparenz sorgen. Ein neues Patent, das Apple jetzt erhalten hat, beschreibt RFID-Funkchips, auf denen Nährwert-Informationen enthalten sind. Verbraucher könnten dann ganz einfach ihr iPhone, ihr iPad oder ihre Watch an den Chip halten, und alle Informationen landen übersichtlich auf dem Gerät. Dies soll langfristig zu bewussterer und gesünderer Ernährung führen.

Das Patent beschreibt auch mögliche Vorgehensweisen. So könnten Kunden Nahrungsmittel in einem Geschäft bestellen, die sie dann abholen, oder die geliefert werden. Der Händler klebt dann an die Tüte den RFID-Tag mit allen Infos zum Einkauf. Selbst Speisekarten in Restaurants könnten künftig solche Tags enthalten. Denn gerade beim auswärtigen Essen ist es schwer, einen Überblick zu Kalorien, Nährwerten und Zutaten zu behalten.

Tim Cook: 30 Pfund weniger dank Apple Watch

Die Erfindung könnte zum Kurs von Tim Cook passen, der den Gesundheitsmarkt für „signifikant unterschätzt“ hält. Er will aus der Apple Watch ein Diagnose-Werkzeug machen, das künftig durch neuartige Sensoren Bluthochdruck, Diabetes oder gar Krebs erkennen kann. Der Apple-Chef hat gerade erst bei CNBC verraten, dass er dank Apple Watch und vermehrter Bewegung 30 Pfund abgespeckt habe. (via Heise)