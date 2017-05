iCloud Drive: Apple erhöht maximale Dateigröße auf 50 GB

Größere Dateien ließen sich mit iCloud Drive zuletzt bis zu einer maximalen Größe von 15 GB speichern.

Apple hat das entsprechende Support-Dokument inzwischen überarbeitet: Die Maximalgröße liegt jetzt bei 50 GB und hat sich damit mehr als verdreifacht.

Möglicherweise hat die Erhöhung auch damit zu tun, dass es kürzlich Verwirrung um Mails an Nutzer zu iCloud-Speicherplänen gab. Insofern ist weiterhin nicht ausgeschlossen, dass Apple zur WWDC Änderungen bei den Speicherplänen verkündet. Die WWDC beginnt am 5. Juni in San José, sie endet am 9. Juni.

Bis dahin (und sicher auch darüber hinaus) gilt für iCloud Drive natürlich auch weiterhin: Ihr könnt Dokumente, Medien und alle sonstigen gängigen Dateitypen ohne Einschränkungen speichern.