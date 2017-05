Halide: Ex-Designer von Apple mit neuer Premium Foto-App

iPhone-Fotografen mit Anspruch sollten sich die neue App Halide definitiv zulegen.

Entwickelt wurde das Programm vom erfahrenen Entwickler Ben Sandofsky, für das Design zeigt sich der ehemalige Apple-Designer Sebastiaan de With verantwortlich. Halide kann kein Video, sie ist eine reine Fotografie-App – aber dafür auch eine, die es in sich hat.

Ihr hervorragend gestaltetes Interface bietet vollste Kontrolle über Eure iPhone-Fotos. Nicht nur manueller Fokus per Tap, auch Einstellungen für die Blende (ISO) und den Verschlusswert wurden integriert, sowie ein live sich änderndes Histogramm der Farbwerte.

RAW-Aufnahmen möglich, Feedback per Taptic Engine

Fotos können in RAW und JPEG aufgenommen werden, um für die Nachbearbeitung am Rechner die besten Bilddaten parat zu haben. All diese Features und mehr können live beim Aufnehmen aktiviert werden und liefern sogar haptisches Feedback bei iPhones mit Taptic Engine.

Dank des eleganten UI-Designs, der hervorragenden Menüführung und der übersichtlichen Foto-Mediathek, die mit einfachen Gesten zum Löschen und integrierten Metadaten überzeugt, ist Halide aber nicht nur für Pro-User geeignet. Auch zum einfach Point-and-Shoot ohne viel Gehampel drumherum eignet sie sich.

Startrabatt in der ersten Woche

Halide ist mit diesem Funktionsumfang daher in der Lage, sich direkt nach dem Start als eine der spannendsten und vielseitigsten Foto-Apps im Store zu positionieren – und in diesem Segment ist die Konkurrenz groß. Die App ist übrigens gerade für nur 3,49 Euro zu haben, nach der Startwoche wird sie 5,49 Euro kosten. (ab iOS 10.0, ab iPhone 5, englisch)