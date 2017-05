Hacker veröffentlichen vorab 5. Staffel von „Orange is the New Black“

Ein Hacker hat die fünfte Staffel von „Orange Is the New Black“ vorab veröffentlicht.

Die Serie läuft seit vier Staffeln mit großem Erfolg bei Netflix. Der bisher unbekannte Angreifer hatte ursprünglich Geld von Netflix gefordert, dann wäre er bereit gewesen, die Folgen unter Verschluss zu halten.

Netflix erfüllte die Forderungen nicht. Somit stehen jetzt zehn Folgen der neuen fünften Staffel vorab auf einschlägigen Filesharing-Seiten zum Download bereit.

Hacker veröffentlicht zehn Folgen der Kultserie

Nur die letzten drei Teile fehlen in der Sammlung – zum Zeitpunkt des Angriffs hatte der Hacker darauf noch keinen Zugriff, da diese Folgen nicht komplett abgedreht waren.

Ursprünglich wollte Netflix die fünfte Staffel erst Anfang Juni ausstrahlen. Aufgrund des Leaks könnte der offizielle Release nun jedoch etwas nach vorne verschoben werden, wie Variety berichtet. Alle neue Filmen und Serienstaffeln im Monat Mai bei Netflix findet hier in unserer Übersicht.