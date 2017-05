Google I/O: Fotobücher, Android GO und vieles mehr

Google heute die eigene Entwicklerkonferenz IO mit einigen interessanten Ankündigungen eingeläutet.

Der Anfang wurde mit Zahlen und einem Rückblick über das letzte Jahr gemacht. Besonders über die Fortschritte im Feld der künstlichen Intelligenz ist man stolz. Die eigene Sprach-Erkennung wird immer besser und auch die Bild-Analyse wird ständig genauer. Außerdem arbeitet man an einer stark verbesserten Bild-Bearbeitung.

Um die künstliche Intelligenz noch besser zu machen, hat man eigene Prozessoren entwickelt, die Berechnungen noch besser und schneller abarbeiten können. Die „TPUs“ werden parallel zu CPUs und GPUs eingesetzt.

Google IO mit großen Neuerungen gestartet

Mit Google.ai will man die künstliche Intelligenz für mehr Leute zugänglich machen. Die Website sammelt verschiedenste Erkenntnisse und Werkzeuge, die für alle zugänglich gemacht werden. Man arbeitet auch an einer Krebs-Erkennung, DNA-Sequenzierung, Molekül-Analysen und mehr.

Vor einem Jahr wurde der Google Assistant vorgestellt. Dieser wurde in der Zwischenzeit immer mehr verbessert. So kann die Stimme des Sprechenden erkannt und so jedem Nutzer seine eigenen Antworten präsentiert werden. Ab heute ist das smarte System auch offiziell für das iPhone erhältlich. Eine neue SDK ermöglicht außerdem die Integration des Assistant in praktisch jedes Gerät.

Mit den neuen „Transactions“ können Bestellungen direkt über den Google Assistant aufgegeben und bezahlt werden. Alle benötigen Daten werden dann direkt übertragen und müssen nicht manuell eingegeben werden – der Nutzer hat dabei aber die volle Kontrolle darüber, welche Informationen an den Verkäufer weitergegeben werden.

Google Lens ist ein neues Projekt, das Bilder analysiert und zum Assistant gehört. Es kann nicht nur erkennen, dass zum Beispiel eine „Pflanze“ vor Euch ist, sondern sogar, um welche es sich handelt. Haltet die Kamera auf WLAN-Daten, und das Gerät verbindet sich von selbst. Oder zeigt mit der Smartphone-Kamera auf eine Lokalität und ein Overlay zeigt Euch diverse Informationen dazu an. Das alles funktioniert nur über die Kamera und Spracherkennung.

Google Home, die Alexa-Konkurrenz von Google, wird ebenfalls weiterhin verbessert. Mit der neuen Proactive Assistance kann das Gerät zum Beispiel erkennen, wann Ihr bei einem Termin sein müsst. Wenn der Verkehr stärker ist als sonst, weißt Euch das System rechtzeitig darauf hin, sodass Ihr nicht zu spät ankommt. Auch Telefonieren wird möglich sein. Dazu könnt Ihr Eure eigene Telefonnummer registrieren, von der aus Anrufe getätigt werden. Das System ist kostenlos nutzbar.

Google Home wird in Zukunft auch von Spotify Nutzern genutzt werden können, die keinen Premium-Abo besitzen. Zusätzlich dazu wurde diverse weitere Content-Partner aufgenommen. Zusammen mit Chromecast können Informationen wie Kalender-Daten nun auch am Fernseher angezeigt werden.

Auch über Google Photos wurde gesprochen. Heute wurden drei große neue Features angekündigt. Das erste will das Teilen von Bildern verbessern. So werden zum Beispiel Gesichter, Emotionen oder Details erkannt – dann schlägt Google vor, welche Fotos Ihr mit wem teilen könntet. Wird ein Album mit Euch geteilt, könnt Ihr auch eigene Bilder des Events hinzufügen.

Besonders für Familien interessant: „Shared Libraries“. Es können automatisch bestimmte Bilder mit bestimmten Personen geteilt werden – entweder alle Bilder, alle Fotos, auf denen bestimmte Personen zu sehen sind, Fotos, die nach einem bestimmten Datum aufgenommen wurden… Die Funktionen sollen „in den nächsten Wochen“ für alle Nutzer ausgerollt werden.

Wollt Ihr einen Urlaub, ein Event oder bestimmte Fotos teilen? Photobooks ist eine Möglichkeit, Fotobücher automatisch zu erstellen. Einfach einen Haufen Fotos auswählen und Google die Arbeit erledigen lassen. Es werden die besten Bilder ausgewählt – dann könnt Ihr das Buch bestellen und bekommt es in gedruckter Version nach Hause gesendet. Vorerst ist der Service US-Exklusiv, soll aber bald auf mehr Länder ausgeweitet werden.

Auch in diesem Teil des Vortrags wurde über Google Lens gesprochen. Der Dienst wird nämlich auch in Google Photos integriert. Lens scannt bereits aufgenommene Fotos und verrät Euch, was es darauf erkennt. „Coming later this year“.

Der nächste Teil der Keynote: YouTube. Mehr als 1 Milliarde User sehen sich regelmäßig YouTube-Videos an. 60 Prozent der Videos werden von mobilen Geräten angesehen. Der Fernseher wird jedoch immer relevanter und hat seit dem letzten Jahr mehr als 60 Prozent zugenommen. Neu hierbei: 360 Grad Videos kommen nun auch auf den Fernseher – bisher waren sie auf Mobilgeräte und Desktop-Browser limitiert.

Zur Feier des Tages waren auch die „Slow Mo Guys“ live mit dabei. Die neue „Superchat API“ ermöglicht es Nutzern außerdem, live mit YouTubern zu interagieren. Zum Beispiel: Jemand spendet einen gewissen Betrag und dadurch gehen beim Streamer die Lichter an und aus, Musikeffekte abgespielt und mehr.

Gegen Ende kommt natürlich auch Android ins Spiel. Aktuell werden mehr als 2 Milliarden Android-Phones und -Tablets aktiv genutzt. Zusätzlich dazu kommen TVs, Smartwatches, Autos, Android Things und mehr. 82 Milliarden Android-Apps wurden im letzten Jahr installiert.

Android „O“ wird die neueste Version des Betriebssystems. Eine der Neuerungen ist „Fluid Experiences“, die andere „Vitals“.

Zu den Fluid Experiences: Zusätzlich zu dem bestehenden Multi Window Modus kommt auch ein Picture in Picture Modus. Dieser wird automatisch aktiviert, wenn Ihr ein Video anseht, einen Video-Chat führt… und den Home-Button drückt.

Notification Dots sind eine Möglichkeit für Entwickler, ihre Nachrichten besser zu Präsentieren. Diese können zum Beispiel nun über einen langen Druck auf das App-Icon angezeigt werden.

Autofill ist bereits aus den meisten Web-Browsern bekannt. Dies kommt nun auch nativ ins Betriebssystem. Das war über Umwege zwar bereits möglich, jedoch meist nur umständlich und nicht ideal umgesetzt.

Verbessertes Kopieren/Einfügen: Durch AI-Analyse versucht das System zu erkennen, was Ihr kopieren wollt und markiert es entsprechend. Markierte Orte können auch direkt auf der Karte angezeigt und Telefonnummern angerufen werden.

TensorFlow Light ist eine KI-Funktion, die diverse Aspekte des Systems verbessern soll.

Zu den Vitals: Wieder einmal wurde an der Sicherheit geschraubt. Neu in O: Google Play Protect. Das Sicherheitssystem ist zwar schon lange verfügbar, wird nun jedoch sichtbar gemacht.

Dank diversen Optimierungen starten die Geräte nicht nur schneller, sondern auch die Apps laufen besser.

Um es Entwicklern leichter zu machen, ihre Apps zu optimieren, werden einige neue Werkzeuge eingeführt.

Kotlin ist eine relativ neue Programmiersprache. Diese wird ab O offiziell mit Android kompatibel sein. Inoffiziell ist das bereits seit längerem möglich.

Eine Beta-Version der neuen Version ist bereits gestartet. Weitere Features wurden nicht direkt angeführt, jedoch als existierend angesprochen.

Android Go hat es sich zum Ziel gesetzt, das System auf möglichst schwache Hardware zu bringen. Das System und diverse Apps werden speziell angepasst, um noch weniger RAM und Ressourcen zu verbrauchen. Die meisten Features bleiben vorhanden, sind jedoch nur abgespeckt verfügbar. YouTube Go ist eine Version des Video-Dienstes, welches auf minimale Datennutzung ausgelegt ist. Der Google Play Store erhält auch eine eigene Kategorie für Go-Optimierte Apps, für die es spezielle Anforderungen gibt.

Virtual und Augumented Reality waren bereits letztes Jahr ein Thema. Auch dieses Jahr wurde wieder über diese Technologien gesprochen. Anstatt das Smartphone mit einem Headset zu kombinieren, wird es in Zukunft „Standalone“ Geräte geben. Einfach die Brille aufsetzen und eintauchen. Die Vorteile: Die Hardware lässt sich viel besser auf die benötigten Szenarien zuschneiden. Gemeinsam mit Qualcomm wurde ein Referenz-Design geschaffen, von dem sich OEMs inspirieren lassen können. HTC und Lenovo werden als frühe Partner genannt – die ersten Geräte sollen noch dieses Jahr erscheinen.

Auch über die Augumented Reality wurde gesprochen. Das zweite Tango-Gerät, das Asus Zenfone AR, wird im Sommer an Besteller ausgeliefert werden. Eine vorgestellte Funktion: Indoor-Navigation, wie zum Beispiel in großen Kaufhäusern. Eine weitere: Bildung. Schüler können mit ihren Smartphones alle möglichen Dinge in 360 Grad betrachten.