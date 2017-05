Free-TV adé: Champions League bald nur bei Sky und DAZN?

In der Champions League messen sich Saison für Saison die größten europäischen Fußball-Klubs.

Real Madrid, Juventus Turin oder der FC Bayern (dieses Jahr nicht so erfolgreich) duellieren sich bisher im Free TV und im Pay-TV. Hierzulande hält das ZDF aktuell die Free-TV-Rechte.

Doch ab der Saison 2018/19 dürfte die Königsklasse ganz ins Bezahlfernsehen abwandern, berichtet das Fußballmagazin kicker aktuell.

Während die Europa League ab 2018 offenbar bei RTL (im Free-TV) und Sky laufen soll, plant die Uefa laut kicker eine Rechte-Vergabe der Champions League an die Bezahl-Angebote Sky und DAZN, nicht aber an einen deutschen Free-TV-Sender.

DAZN zeigt bisher die englische Premier League live

Während Sky in Deutschland schon bekannt ist, gilt DAZN (Da Zone ausgesprochen) noch als Newcomer. Die App bietet erst seit kurzer Zeit das Streamen via AirPlay auf den großen Fernsehschirm an. Derzeit punktet das DAZN-Abomodell vor allem mit Live-Übertragungen der englischen Premier League und der spanischen Ersten Liga.

