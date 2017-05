Fotos sollen Formen vom iPhone 8, iPhone 7s und iPhone 7s Plus zeigen

Aktuell gibt es neue Hinweise auf iPhone 8, iPhone 7s und iPhone 7s Plus.

Angeblich will Apple im Herbst ja drei Modelle präsentieren: eine OLED-Jubiläums-Edition zum 10. Geburtstag im neuen Design und dazu zwei modifizierte Modelle der 7er Generation.

Im chinesischen Netzwerk Weibo sind aktuell neue Fotos aufgetaucht, bei denen die drei Geräteformen nebeneinander zu besichtigen sind.

Dabei sind die zu sehenden Formen laut einem Bericht von 9to5Mac möglicherweise für Schutzhüllen oder Dummies vorgesehen, aber nicht für die Geräte selbst.

Die Erkenntnisse der Formen, Echtheit vorausgesetzt: Das iPhone 8 könnte sich bei der Größe mehr am iPhone 7 als am iPhone 7 Plus orientieren. Bei der iPhone-8-Form ist auch wieder das vertikale Kamerasystem auf der Rückseite erkennbar.

Ist das iPhone 8 also nur etwas breiter als das aktuelle iPhone 7? Es bleibt spannend bis zum Herbst.