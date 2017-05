Facebook-Sticker für WhatsApp und bald ganz auf Facebook-Servern?

Der Großkonzern und seine hübsche Tochter: Wieder verzahnen sich Facebook und WhatsApp enger.

Diesmal können die Datenschützer mal (ausnahmweise) aufatmen: Kürzlich verhängte die EU bekanntlich eine 110-Millionen-Euro-Strafe für Facebook, weil man die Behörden bei der Übernahme von WhatsApp offenbar getäuscht hatte – iTopnews.de berichtete.

Nun erwartet Nutzer von WhatsApp eine eher unterhaltsame Verzahnung: WhatsApp wird in Kürze per Update Facebook-Sticker erhalten. Dies hat der Twitter-Kanal WABetaInfo entdeckt und liefert auch gleich Screenshots mit:

„As announced many months ago, WhatsApp will use Facebook stickers in the app (iOS, Android, Windows Phone and Web/Desktop platforms). We can also expect other new stickers in future in a store, but WhatsApp decided to not use Skype Stickers at the moment.“