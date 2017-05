Facebook: Keine Freigabe des Kontos eines verstorbenen Kinds

Die Eltern eines verstorbenen Mädchens erhalten keinen Zugriff auf ihr Facebook-Konto.

Der in Datenschutzfragen sehr relevante Entscheid fiel heute von dem Berliner Kammergericht. Das Kind verstarb 2012 an einem U-Bahnhof in Berlin, seine Eltern wollten danach Zugriff auf das Konto haben, um Gewissheit darüber zu erlangen, ob es ein Suizid war oder nicht. Sie hatten auch das Passwort zum Konto.

Facebook argumentierte gegen den Zugriff, da dadurch auch Nachrichten anderer User offenbart werden würden, was gegen Datenschutzrichtlinien verstoße. Zunächst hatte 2015 ein Gericht für die Eltern entschieden, nun wurde dieses Urteil widerrufen, nachdem Facebook in Berufung gegangen war.

Mutter des Kindes kann erneut in Revision gehen

Es wurde auch eine Einigung angestrebt, was aber fruchtlos blieb. Die Mutter, Hauptklägerin gegen Facebook, kann gegen das Urteil erneut in Revision gehen. Der Fall ist juristisches Neuland in Deutschland, etwas derartiges hat es in Datenschutzfragen noch nicht gegeben.

Neben der Frage des Datenschutz spielt laut einem Bericht von Spiegel Online in diesem Fall auch das Erbrecht eine Rolle. Die Eltern hätten theoretisch darauf plädieren können, dass sie den Vertrag der Tochter mit Facebook geerbt hätten. Doch auch dann hätte ein Zugriff ein Recht verletzt – nämlich das Fernmeldegeheimnis der Tochter, welches auch nach ihrem Tod bestehen bleibt.