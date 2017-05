EU will Netflix-Zuschauer bevormunden und beschließt Europa-Quote

Die EU hat eine Quote für die Mindestanzahl an europäischen Filmen für Netflix und Co. festgelegt.

In Zukunft muss fast ein Drittel des Programms (30 Prozent) aus europäischen Produktionen bestehen. Die EU-Abgeordneten sind der Meinung, dass die europäischen Filmarbeiten (und Arbeitsplätze) sonst gegenüber US-Produktionen immer weiter in den Hintergrund geraten.

Kritische Stimmen der Gegner

Das neue Gesetz, das den Zuschauer quasi bevormundet, indem ihm vorgeschrieben werden soll, was er sehen soll, findet jedoch nicht bei allen Ländern Zustimmung. Großbritannien, Dänemark, Finnland und die Niederlande sprachen sich bei der Abstimmung gegen eine solche Regelung aus.

Europa-Quote für Netflix und Co. beschlossen

Vorerst steht jedoch nur das grobe Gerüst der neuen Regelung. Es wird damit gerechnet, dass es noch bis Anfang nächstes Jahr dauern dürfte, bis das Gesetz in Kraft treten kann. Zuvor muss die EU-Kommission noch zustimmen.

Netflix, Amazon und weitere Dienste müssen dann jedoch immer darauf schauen, dass genügend europäische Filme in Katalog vorhanden sind. Ob der Zuschauer das nun sehen will oder nicht: egal…

Findet Ihr den neuen EU-Beschluss gut – oder sollte Netflix einfach den Content anbieten, der User am meisten interessiert?