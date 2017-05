ESC 2017 – das ist die App, das sind unsere Tipps

Alle Wege führen nach Rom, oder auch nach Mailand.

Egal, Hauptsache Italien. Denn der italienische Teilnehmer Francesco Gabbani gilt als klarer Favorit für den Eurovision Song Contest 2017, der am Samstag (21 Uhr, ARD live) in Kiew steigt. Dann würde der ESC nächstes Jahr in Francescos Heimat stattfinden. Unsere deutsche Teilnehmerin Levina, die mit der guten Startnummer 21 antritt, liegt bei den Buchmachern mit Platz 17 im Mittelfeld.

Abstimmen könnt Ihr per Telefon – oder auch mit der offiziellen Eurovison-App. Aber bevor wir Euch lang und breit erzählen, was die App alles kann (News! Livestream! Songtexte! Merchandising! Karaokeversionen!), stellen wir Euch lieber unsere Tipps für Kiew vor. Das sind Levinas zehn wichtigste Konkurrenten.

Niederlande: Drei tolle Stimmen, und eine tragische Geschichte. Die Schwestern Lisa, Amy und Shelley singen das Lied „Lights and Shadows“ für ihre Mutter Isolde, die unheilbar an Krebs erkrankt ist. Deshalb auch der Bandname O’G3NE – der sich aus der Blutgruppe der Mama und den gemeinsamen Genen zusammensetzt. Vater Rick hat den Song geschrieben, der nach dem 90er-Girlpop von Wilson Phillips klingt.

Ungarn: Eine Watschn für Viktor Orbán! Denn Joci Pápai ist der erste Roma, der für Ungarn beim ESC singen darf – eine Volksgruppe, die im autokratisch regierten Land immer noch diskriminiert wird. Sein mitreißender Song „Origo“ (Ursprung) ist ein Mix aus Gypsy-Musik und Rap. Dass ihm nicht alle Ungarn die Daumen drücken, weiß Joci: „Einige Menschen sind nicht damit einverstanden, dass ein Roma zum ESC fährt.“

Portugal: Salvador Sobral, ein Melancholiker vor dem Herrn, singt mit geschlossenen Augen wie Max Mutzke seine zarte Jazz-Ballade „Amar pelos dois“ („Liebe für zwei“). Salvador berührt alle Herzen, die Wetten sehen ihn schon auf Platz zwei, und am Samstag weint Europa mit ihm, schnüff. Dazu passt seine Geschichte: Er hat Herzprobleme, bei den Proben musste seine Schwester für ihn singen. So schön, so traurig…

Kroatien: Der wuchtige Jacques Houdek tritt quasi zu zweit an, denn er singt den Klassik-Pop-Mix „My Friend“ mit sich selbst im Duett. Houdek ist sowohl im Falsett als auch als Pavarotti-Double zu hören. Dolles Ding, doch der Kroate hat es sich mit den ESC-Fans verscherzt. Er wurde wegen hasserfüllter Äußerungen zu Schwulen und Lesben zuhause zum „Homophoben des Jahrzehnts“ gekürt. Eine traurige Auszeichnung.

