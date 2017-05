Es machte den iPod groß: Das Audio-Format mp3 läuft aus

Das Fraunhofer Institut hat offiziell die Unterstützung des Audio-Formats mp3 beendet.

Getroffen wurde die Entscheidung bereits am 23. April 2017, jetzt hat das Institut sie offiziell bekanntgegeben. Das Ende des zugehörigen Lizenzprogramms von Technicolor und dem Fraunhofer Institut hängt mit dem Ablauf einiger Patente zusammen.

Für viele, vor allem auch für Apple, geht damit eine Ära zu Ende. Als 2001 der erste iPod präsentiert wurde, war das Format der Standard für die neue Generation von Musikspielern. Bis heute unterstützen Apple-Geräte und auch iTunes mp3.

Neue Formate wie AAC und bald MPEG-H sind besser

Zugleich gibt es etwa mit AAC und bald auch MPEG-H Audio aber wesentlich hochwertigere Formate mit deutlich besserer Qualität. Diese haben mp3 nach und nach vom Thron gestoßen.

Nun gehört das Urgestein der Musik-Industrie (es wurde bereits in den 80ern entwickelt) also der Vergangenheit an. Wer dieser Historie ein wenig auf die Spur kommen will, kann das auf dieser wirklich schön gemachten Sonderseite des Fraunhofer Instituts tun.