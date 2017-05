Documents 6 ist da, Readdle führt Drag & Drop zwischen Apps ein

Readdle bietet am heutigen Feiertag interessante News: ein Update und eine wichtige Neuerung.

Zum einen wurde der kostenlose Dateimanager, PDF-Reader und Media-Player Documents, der lokal und in der Cloud nutzbar ist, auf die neue Version 6 gehoben. Wer die App noch nicht kennt: Sie arbeitet auf iPhone und iPad quasi wie der Finder.

Viele Vorteile auf dem iPad

Neben einem klareren Design profitiert in Version 6 vor allem die iPad-Variante. Dateien lassen sich jetzt mit noch weniger Fingertipps bearbeiten, bewegen oder syncen. Auch der Import wird dank des neuen „+“-Buttons einfacher.

Der Media-Player wurde optisch runderneuert, die Vorschaubilder sind nun endlich größer, Daten können intuitiv per Drag und Drop bewegt werden. Ihr streamt Lieblings-Musik und Videos jetzt aus jedem Cloud-Dienst. Dazu müsst Ihr die Daten nicht einmal runterladen.

Weitere Pluspunkte der neuen Version 6: die intelligente Suche, mehr Tempo beim Syncen – und der überarbeitete Browser zeigt jetzt auch den Verlauf.

Das Beste aber: Das Drag & Drop-Feature zwischen Readdle-Apps

Damit bewegt Ihr etwa Dateianhänge von einer Readdle-App in eine andere. Readdle hat da ein großes Portfolio, wir nennen nur mal Spark, die Mail-App oder PDF-Expert bzw. Scanner Pro. Alle spielen jetzt untereinander mit Drag & Drop zusammen. Dazu werden die gewünschten Apps auf dem iPad in der geteilten Ansicht geöffnet und kurzerhand via Drag & Drop von App zu App verschoben

Wer also (wie wir) viel in der Readdle-Welt unterwegs, wird noch produktiver und er spart Zeit. Wir finden: Alles sehr durchdacht und auf jeden Fall einen Download wert, erst recht nach dem heutigen großen Update.

Die neuen Funktionen im Video erklärt