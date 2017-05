Die EU plant freie WLAN-Hotspots in ganz Europa

Die EU plant ein Netz von kostenlosen WLAN-Hotspots in Europa.

Damit sollen die Bürger auf Tausenden von Plätzen und in öffentlichen Einrichtungen wie Bibliotheken, Krankenhäusern oder Rathäusern gratis ins Netz kommen. Die Kosten für die Aktion Wifi4EU trägt die Europäische Union. Darauf haben sich jetzt Vertreter der Einzelstaaten, des Europaparlaments und der EU-Kommission verständigt.

Die Kosten für den Aufbau des Netzwerks in 6.000 bis 8.000 Städten und Gemeinden werden auf 120 Millionen Euro geschätzt. Die EU geht davon aus, dass künftig jeden Tag 40 bis 50 Millionen Menschen die Zugänge nutzen – idealerweise in Orten, an denen es bisher kein solches Angebot gibt.

Bis Ende 2017 sollen die Planungen abgeschlossen sein. Die Kommunen können sich mit so genannten Internetgutscheinen unbürokratisch um die Hotspots bewerben – wer zuerst kommt, erhält nach dem „Windhundverfahren“ zuerst den Zuschlag, bis keine Fördergelder mehr übrig sind.

EU mit eigener Info-Website

Die Zuschüsse sollen den gesamten Aufbau der Zugangspunkte finanzieren, die laufenden Kosten müssen die Betreiber dann aber selbst tragen. Weitere Informationen liefert die EU auf der Website zur Aktion.

(via SPON)