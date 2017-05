Apple hat heute Abend einen neuen Werbespot für das iPhone 7 Plus veröffentlicht.

„Barbers“ heißt er im Englischen. „Schöne Frise“ könnte der deutsche Titel sein. Und erneut rückt Cupertino den Portrait-Modus ins Visier:

Unter dem Motto „In Portrait mode on the iPhone 7 Plus, you don’t just look good. You look fantastic“ bilden sich vor dem Friseurladen lange Schlangen. Witzig gemacht, seht selbst: