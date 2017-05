Ausprobiert: Die neuen Speck Cases fürs iPhone 7 im Test

Wir konnten für Euch die neuen Cases von Speck für das iPhone 7 und 7 Plus testen.

Der Zubehör-Hersteller bietet zwei verschiedene Modelle für Apples aktuelle Smartphones an: das Presidio Clear (22,90 Euro) und das Presidio Grip (ab 18,90 Euro). Letzteres gibt es in dunkler und heller Ausführung zu kaufen (das Clear ist selbstredend transparent).

Zunächst zum Presidio Grip: Mit seinen Gummi-Bauteilen auf beiden Seiten der Rückseite ist das iPhone dank Case, wie der Name verspricht, einfach festzuhalten und rutscht nicht weg – beim enorm dünnen und glatt polierten iPhone 7 (Plus) ein Muss.

Passend platziertes Gummi für mehr Grip

Gummi findet sich auch auf den Buttons des Smartphones – ansonsten ist die Hülle aus einem durchaus edel aussehenden Kunststoff gefertigt. Hier können wir bereits bestätigen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut stimmt.

Doch, so viel sei schon vor der Beschreibung gesagt: Das ist auch beim Presidio Clear nicht anders. Dies ist die Hülle der Wahl für User, die den Look ihres iPhones nicht verschmähen, aber dennoch schützen wollen.

Feste Halterung im kratzfesten Case

Wie das Grip-Modell schnappt das Handy beim Einlegen einmal ein und bleibt dann ohne Wackeln äußerst fest verankert. Die Rückseite wird als kratzfest beschrieben und ist es auch, selbst nach längerem Einsatz.

Ihr seht: Alle essentiellen Features eines guten Schutzcases werden von diesen beiden Modellen erfüllt – sowohl für das iPhone 7 als auch das iPhone 7 Plus. Es läge vor dem Kauf eines Speck Presidio Clear oder Speck Presidio Grip also nur noch an Eurer Entscheidung, welches Design Euch besser gefällt.