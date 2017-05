Apple will am 16. Mai ältere Apple Stores über Nacht renovieren

Der 16. Mai, also der kommende Dienstag, soll ein wichtiger Tag für die Apple Stores werden.

Apple plant an diesem Tag laut Quellen von 9to5Mac einen weltweiten Refresh seiner älteren Apple Stores über Nacht. Auch bei Stores, die sich aufgrund ihrer Größe nicht einem großen Redesign unterziehen können, sollen Modernisierungs-Arbeiten ausgeführt werden.

Große Displays, Baumreihen mit vielen Sitzplätzen („Genius Grove“) und Steckdosen, die aus den Tischen herausfahren, wenn ein Kunde mit der Hand wischt: All diese Neuerungen der Flagship-Stores können aufgrund von Platzproblemen nicht in allen Locations weltweit umgesetzt werden. Gerade diese Stores sollen in der kommenden Woche aber nun einen neuen Anstrich erhalten.

Mischung aus originalem und neuem Look

Entstehen soll dort eine Mischung aus „originalem und neuem Look“. Einige Arbeiten sollen auch schon eher beginnen, damit die planmäßigen Eröffnungen am 17. Mai auch gewährleistet sind. Bekanntlich hat Apple ja die Bezeichnung „Store“ abgeschafft. Vielmehr sollen die Räumlichkeiten eine Begegnungsstätte, ein zentraler Treffpunkt in der jeweiligen Stadt, werden.