Apple Watch kann Herzprobleme erkennen

Die Apple Watch arbeitet in medizinischer Hinsicht sehr genau.

Eine Studie der University of California und der Entwickler der App Cardiogram zeigt, dass der in der smarten Uhr verbaute Pulsmesser zu 97 Prozent Herzprobleme erkennen kann. Er identifiziert dabei das sogenannte Vorhofflimmern, also einen unnormalen Herzschlag.

6158 Teilnehmer wurden angeheuert, damit Pulsschläge mittels der Cardiogram-App über einen bestimmten Zeitraum überwacht werden konnten. Bei 200 Teilnehmern wurden Unregelmäßigkeiten in Form gelegentlicher unregelmäßiger Herzschläge festgestellt.

Apple Watch erkennt unregelmäßigen Herzschlag

Die Studie wurde 2016 gestartet, mit dem Ziel, Schlaganfälle präzise vorhersagen zu können. Die Ergebnisse wurden mit denen professioneller Klinik-Studien verglichen.

Unregelmäßige Herzschläge sind der Grund für etwa ein Viertel aller Schlaganfälle.