Apple Store in Mailand: Eingang hinter Wasserfall

Apple eröffnet erneut einen spektakulären Store.

Offizielle Bilder von Apple zeigen jetzt, wie der Laden auf der Piazza del Liberty in Mailand aussehen wird. Vor dem Eingang liegt ein beeindruckendes Amphitheater, auf dem mehrmals im Jahr Veranstaltungen stattfinden sollen. Und der eigentliche Eingang verbirgt sich hinter einem Wasserfall.

Sogar beim Betreten des Stores sind die Besucher noch von Wasser umgeben, das hinter Glas nach unten fließt. Denn die Treppe hinunter in den Store verläuft zwischen den beiden Teilen des Wasserfalls.

Das Wasser soll an die große Tradition italienischer Brunnen wie der Fontana di Trevi in Rom erinnern, und sich damit besonders gut ins Stadtbild von Mailand einfügen. Die Architektur stammt aus dem Büro Foster and Partners, die auch an der Gestaltung des neuen Hauptquartiers Apple Park in Cupertino beteiligt waren. Einen konkreten Eröffnungstermin gibt es aber noch nicht, 2018 oder 2019 sind realistisch.

Mach mal Pause bei Apple…

Auch der Store in Mailand folgt dem neuen Konzept „Today at Apple“. Hier sollen also nicht nur Produkte verkauft werden. Kunstausstellungen und andere Aktivitäten sollen den Laden zu einem gefragten Treffpunkt in der Stadt machen. Apple erklärt das so: „Ein Platz, um eine Pause zu machen, Freunde zu treffen und neue Interessen zu entdecken.“ Wenn das neue Interesse ist, ein iPhone zu kaufen, stört’s aber auch nicht…