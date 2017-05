Apple Pay startet angeblich morgen in Italien

Ab morgen soll Apples Bezahlservice Apple Pay auch in Italien verfügbar sein.

Die Banken UniCredit, Carrefour und Boon gehören offenbar zu den ersten Anbietern des kontaktlosen Zahlens.

Das italienische Blog macpost will dies von drei verschiedenen Quellen im Finanzen- und Banken-Sektor „unabhängig voneinander“ bestätigt bekommen haben.

Auch in Apple Maps mehren sich in Italien Anzeichen für die baldige Verfügbarkeit von Apple Pay. In der Karten-App werden bereits Retailer gelistet, die Apple Pay akzeptieren werden.

Bevor Ihr fragt: Zu einem Deutschland-Start von Apple Pay gibt es weiterhin keine eindeutigen Informationen.