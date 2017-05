Apple Park: Erster exklusiver Blick ins Innere

Wired-Autor Steven Levy konnte exklusiv vorab einen Blick ins Innere des Apple Park werfen.

In einem langen und lesenswerten Stück mit vielen Zitaten der ausführenden Architekten um Norman Foster wird die Fein-Arbeit an Apples „biggest project ever“ (Tim Cook) im Detail erläutert. Von der Pizza-Schachtel bis zur Herkunft der Steine fürs Mitarbeiter-Fitnesstudio…atemberaubend!

Sie basiert auf den Ideen und Wünschen von Steve Jobs, die die Architekten an so manchem Tag fast zur Verzweiflung brachten, bis hin zur Wahl des richtigen Holzes, das auch noch zur richtigen Jahreszeit besorgt werden musste:

„At one point, Behling [Architekt aus dem Foster-Team, d.Red.) recalls, Jobs discussed the walls he had in mind for the offices: “He knew exactly what timber he wanted, but not just ‘I like oak’ or ‘I like maple.’

He knew it had to be quarter-­cut. It had to be cut in the winter, ideally in January, to have the least amount of sap and sugar content. We were all sitting there, architects with gray hair, going, ‘Holy shit!’”