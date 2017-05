Apple-Museum mit legendären Macs zieht von New York in die Ukraine

Das Inventar des berühmten New Yorker Apple-Museums wurde in die Ukraine verkauft.

Der Entwickler MacPaw (CleanMyMac) hat die gesamte Sammlung von der New Yorker Firma Tekserve übernommen und nach Kiew überführt. Tekserve muss einen weltbekannten Apple Store nach 29 Jahren schließen.

Tekserve wollte die Schätze jetzt „spontan und schnell“ verkaufen. Der Firmeninhaber wollte damit verhindern, dass die legendäre Kollektion Stück für Stück an einzelne Interessenten geht und nicht mehr komplett für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

40 ruhmreiche Macs für die Ukraine

Sämtliche Exponate wurden inzwischen im Office der Entwickler von MacPaw aufgestellt. Die Entwickler laden Interessenten ein, sich die Sammlung anzusehen. Solltet Ihr also mal Urlaub in der Ukraine machen oder beruflich dort sein, lohnt sich ein Besuch.

In einem gut gemachten Video erhaltet Ihr auch eine schöne Übersicht, wie das migrierte Museum nun aussieht. 40 ruhmreiche Macs, ein Gerät ist sogar handsigniert von Steve Wozniak, stehen in Kiew bereit. Alle Details dazu könnt Ihr auch in einem Blog-Eintrag von MacPaw lesen (danke Tobias).