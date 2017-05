Apple geht gegen Spenden-Funktion diverser Apps vor

Apple geht aktuell gegen die Spenden-Funktion diverser chinesischer Apps vor.

In China ermöglichen es diverse Apps, primär soziale Netzwerke und Chat-Anwendungen, dass an die Entwickler oder andere Nutzer Geld gesendet bzw. gespendet werden kann.

Soweit so gut, nur geschieht das in Asien bisweilen nicht über In-App-Käufe. Stattdessen wird auf eigene Lösungen gesetzt, was Apple nicht gefällt. Das Problem: Von jedem IAP gehen 30 Prozent Umsatz an Apple, bei allen anderen Bezahl-Methoden nicht.

Apple will Anteil an Spenden an chinesische Entwickler

Spenden müssen von Entwicklern wie normale In-App-Käufe behandelt und deshalb auch die Erträge entsprechend aufgeteilt werden. Wenn die Macher ihr System nicht ändern, werden ihre eingereichten Updates nicht mehr in den Store gelassen oder die App wird gleich gesperrt, wie das Wall Street Journal entdeckte.