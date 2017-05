App des Tages: WiFox hilft bei WiFi-Suche an Flughäfen

Unsere App des Tages WiFox hilft beim Verbinden mit WLAN-Netzwerken auf Flughäfen.

Egal ob Ihr oft oder selten, geschäftlich oder privat reist: Kostenloses WLAN auf Flughäfen ist immer gern gesehen.

Oftmals ist das Verbinden jedoch nicht ganz einfach. Eventuell gibt es auch gar kein Netz. Um Reisenden zu helfen, steht seit Mitte August des vergangenen Jahres eine praktische App mit Hilfestellungen zum Download im Store.

Informationen zu WLAN-Netzwerken weltweit

WiFox beinhaltet Informationen zu WLAN-Netzwerken auf wichtigen Flughäfen in verschiedensten Ländern. Neben dem Namen erfahrt Ihr in der Anwendung auch, wo das WiFi am besten funktioniert, ob es kostenlos ist oder zeitliche Beschränkungen gibt.

Auch eventuelle Passwörter sind aufgelistet. Alle Einträge lassen sich auchr durchsuchen. Um anderen Nutzern zu helfen, könnt Ihr die Hotspots auch bewerten und Fehler melden.