Anker SoundCore 2 neu, MacBook Pro 2016 und Beats stark reduziert

Gadget-Freunde können heute bei Neuerscheinungen und Angeboten zuschlagen.

Wer nach einem günstigen, aber kraftvollen mobilen Bluetooth-Lautsprecher sucht, sollte sich den neuen Anker SoundCore II ansehen. Die zweite Version der Speaker-Serie ist heute erschienen und liefert mit 24 Stunden Akkulaufzeit vollen Sound über zwei leistungsstarke 6-Watt-Treiber.

Dank ultraleichtem Gewicht von nur 414 Gramm und wasserfester Bauweise eignet sich das Gadget perfekt für jeden Ausflug. Neben dem Lautsprecher selbst ist ein Micro-USB-Kabel zum Aufladen des internen Akkus mit im Lieferumfang enthalten.

Neben der Audio-Übertragung via Bluetooth verfügt der Anker SoundCore II auch über einen AUX-Eingang, um Musik per Kabel über Kopfhörerbuchse zu übertragen. Eine Freisprechfunktion mit Siri-Support ist ebenfalls an Bord. All das ist verpackt in ein 168 x 47 x 56 Millimeter großes Gehäuse und kostet 49,99 Euro,

13“ MacBook Pro und Beats Tour2 günstiger bei Cyberport

Außerdem können an einem neuen Mac Interessierte für kurze Zeit bei Cyberport einiges an Geld sparen. Dort ist nämlich das 13“ MacBook Pro 2016 mit Touch Bar und Touch ID sowie 16 GB RAM und 512 GB Speicher im Angebot – für nur 2199 Euro statt 2439 Euro.

Im Angebot ist nur das spacegraue Modell. Es verfügt außerdem über einen Intel i5 Dualcore-Prozessor mit 2,9 GHz sowie der Chip-Grafikkarte Intel Iris 550.

Auch Beats Tour2 im Angebot bei Cyberport

Für Sportler ist beim selben Händler noch ein weiteres Angebot, das nur kurze Zeit gilt, interessant: Für 49,90 Euro statt 129,95 Euro könnt Ihr kurzzeitig die Beats Tour2 In-Ear Kopfhörer in Rot erwerben.

Die kabelgebundenen Kopfhörer sitzen passgenau in jedem Ohr, verfügen über integrierte Steuerungselemente und werden mit einem praktischen Transport-Case ausgeliefert.