Angetestet: PhotoFast iType-C, ein vielseitiger USB-Stick

Der externe Speicherstick PhotoFast iType-C kommt mit jedem Anschluss-Typ zurecht.

Wir haben uns das Zubehör angesehen.

In Zeiten unterschiedlichster Anschlüsse und Adapter ist ein Speicherstick wie der PhotoFast iType-C fast so etwas wie eine Offenbarung. Der Stick mit 64, 128 oder 200 GB Speicher vereinigt nämlich Lightning, Type C, Micro-USB und Standard USB-A in einem Gerät.

Ihr könnt ihn also an jedes MacBook problemlos für Datentransfer anschließen – auch mit USB 3.0 Performance über den Standard-USB-Anschluss. Auch mit iPhones ab iPhone 5 und dem iPad Air/iPad mini funktionierte das Gadget dank MFi-Zertifikat in unseren Tests einwandfrei.

Passende Apps für Verwaltung und Datentransfer

Auf iDevices können die Speicherverwaltung und den Transfer, etwa von iPhone-Fotos auf den Stick, mit den Apps PhotoFast ONE und PhotoFast LIFE erledigt werden.

Vor allem das erste der beiden Tools ist enorm flexibel. Es kann alle möglichen Dokument-Typen versenden, von iWork-Dateien über PDFs, Audio- und Videoclips bis hin zu den meisten gängigen Foto-Formaten. Mit Macs arbeitet der PhotoFast iType-C wie jeder reguläre USB-Stick ohne weitere Software sofort beim Anschließen, also per Plug-and-Play.

Bislang ist das Gadget ausschließlich in weiß erhältlich. Das 64-GB Modell liegt aktuell bei rund 74 Euro, für das 128-GB-Modell zahlt Ihr rund knapp 100 Euro, für den Stick mit 200 GB rund 233 Euro. Das sind keine kleinen Preise, aber die Vorteile dieses vielseitigen Speichersticks sind enorm. Wenn Ihr auf der Suche nach einer flexiblen Speicherlösung für Eure Apple-Geräte seid, solltet Ihr PhotoFast iType-C auf Eure Favoritenliste setzen.

PhotoFast ONE Dienstprogramme universal (45) 123 MB Gratis

PhotoFast LIFE Dienstprogramme universal (90) 93 MB Gratis