Amazon Prime Video kommt früher auf Apple TV: „Vorstellung auf WWDC“

Die Gerüchte, über die wir am 5. Mai berichteten, haben sich allem Anschein nach bestätigt.

Amazon Prime Video als eigene App für Apple TV: Jetzt soll es offiziell sein. Das berichtet der stets gut informierte US-Blogger John Paczkowski am heutigen späten Abend. Apple und Amazon hätten sich offiziell auf die Zusammenarbeit verständigt, nachdem zuvor noch eifrig verhandelt worden sei.

Erfreulich: Laut Paczkowskis Informationen wird bereits auf der WWDC (Keynote bereits am 5. Juni) verkündet, dass die App auf Apple TV kommt. Und während es letzte Woche noch hieß, Amazon Prime Video komme „dieses Jahr“ auf Apple TV, wird auch das noch mal in dem Report präzisiert: „etwas später im Sommer“ sei es bereits soweit.

Dann wird Amazon auch wieder die kleine Apple-TV-Box ins Sortiment nehmen. Aktuell verkauft Amazon Apple TV nicht.

„As part of the arrangement between the two companies, Amazon — which stopped selling Apple TV devices two years ago, when it also banned Google’s Chromecast devices from its virtual shelves — will resume selling Apple’s set-top box.“