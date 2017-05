Amazon Echo mit Touchscreen: So soll er aussehen

Geleakte Bilder zeigen den kommenden Amazon Echo mit Touchscreen.

Der Amazon Echo und der Echo Dot erfreuen sich großer Beliebtheit. Gerüchte über eine neue Generation der smarten Sprachsteuerung sind bereits bekannt – iTopnews.de berichtete zuletzt am 28. April.

Noch diesen Monat soll das Gerät vorgestellt werden. Jetzt gibt es erstmals Bilder des vermeintlichen Touchscreen-Echo zu sehen.

evleaks zeigt erste Bilder von „Knight“

Es soll sich um ein quadratisches Gerät mit einem Display im Querformat (vermutlich 7″), großem Speaker und einer Kamera handeln. Auf dem Bildschirm werden das Wetter, die Uhrzeit, Nachrichten und Termine angezeigt.

„Knight“, so der Codename, soll laut dem bekannten Leaker evleaks in Schwarz und Weiß erscheinen und erinnert uns eher an ein Gadget der 80er Jahre oder eine Wetterstation.

Findet Ihr das Design gelungen?