Amazon Echo: Blockieren von Anrufen aktuell nicht möglich

Telefonate mit dem Amazon Echo haben eine Schwäche: Es können keine Nutzer blockiert werden.

Theoretisch ist es eine tolle Idee: Über Echo-Geräte können User jetzt auch via verbundenem Smartphone miteinander telefonieren oder sich Nachrichten schicken. Problematisch wird es nur dann, wenn eine Person zur Plage wird.

Anrufe werden dann trotz Blockierung auf dem verbundenen Smartphone immer durchgestellt – ein erheblicher Bug in Sachen Privatsphäre. Denn leider ist es bei den Speakern auch nicht ganz so einfach, Telefonate abzulehnen. Das dauert immer ein paar Sekunden, manchmal also länger als vielleicht erwünscht.

Anrufer blockieren nicht möglich: Amazon verspricht Besserung

Bei Amazon hat man bereits erkannt, dass das fehlende Feature schnellstmöglich nachgeliefert werden muss. In einem ersten Statement verspricht man ein entsprechendes Update „in den nächsten Wochen“, wie TheVerge berichtet.