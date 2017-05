Amazon Channels neu für Deutschland, zwei Wochen gratis

Das ging schneller als erwartet: Amazon Channels ist soeben in Deutschland gestartet.

Erst letzte Woche hatten wir über Amazons Pläne berichtet, den Pay-TV-Service aus den USA nach Deutschland und Großbritannien zu exportieren, nun kann das Angebot bereits in Deutschland und übrigens auch in Österreich gebucht werden.

Wie Amazon mitteilt, kosten die einzelnen Amazon Channels zwischen 1,99 und 7,99 Euro pro Monat. Jeder Pay-TV-Kanal kann, je nach Interesse, einzeln gebucht werden. Die Sender könnt Ihr dann in der Amazon-Prime-Video-App, im Browser oder auf dem Fire TV Stick anschauen.

25 Sender stehen zum Start bereit, noch gibt es eher unbekanntere Kanäle. Ihr könnt das Angebot auch zwei Wichen kostenlos testen, Ihr müsst allerdings Prime-Kunde sein.

Diese Amazon Channels sind ab sofort verfügbar:

Arthouse CNMA – Kunstvoll inszeniertes Programmkino für Filmliebhaber, on demand für 3,99€ monatlich

Cirkus – Riesige Auswahl an britischen und skandinavischen Krimihits, on demand für 3,99€ monatlich

E! Entertainment – Exklusive E!-Momente mit deinen Stars, Promi-News und Reality-Shows, linear und on demand für 1,99€ monatlich

Filmtastic – Kinospaß pur mit Blockbustern, Kultfilmen und Geheimtipps von Filmexperten, on demand für 3,99€ monatlich

Fix & Foxi – Filmspaß für die ganze Familie mit Filmen, Animationskino und Serien für Kinder, on demand für 4,99€ monatlich

Full Moon Features – Horror, Sci-fi, Fantasy, Comedy und Filmklassiker, on demand für 3,99€ monatlich

GEO Television – Preisgekrönte Dokumentationen und Reportagen zu aktuellen Themen aus aller Welt, linear und on demand für 3,99€ monatlich

Gute Laune TV HD – Großartige deutschsprachige Musik aus fünf Jahrzehnten, linear und on demand für 2,99€ monatlich

Historama – Geschichte erleben mit packenden Dokumentationen und Filmen, on demand für 2,99€ monatlich

Home of Horror – Horrorfime zum Ausflippen, on demand für 3,99€ monatlich

Horse & Country TV HD – Die ganze Welt des Pferdesports mit allen News zum Pferde- und Country-Lifestyle, linear und on demand für 3,99€ monatlich

Kixi Select – Spannende Unterhaltung für Kinder mit aktuellen Filmen, Serien und vielem mehr, on demand für 4,99€ monatlich

MGM – Hollywood Hits, Kultfilme und zeitlose Klassiker für Filmliebhaber, on demand für 3,99€ monatlich

Motorvision TV – Brandheißer Motorsport mit exklusiven Rennen rund um die Uhr, linear und on demand für 6,99€ monatlich

MUBI – Independent-Kino in einer handverlesenen Auswahl für Filmliebhaber, on demand für 5,99€ monatlich

Nautical Channel HD – Weltweite Wassersport-Events mit allen wichtigen Wettkämpfen und Entscheidungen, on demand für 3,99€ monatlich

realeyz – Preisgekrönte Independent-Filme direkt von den Kinofestivals und Filmemachern, on demand für 5,50€ monatlich

Rooster Teeth – Comedy, Animations-Filme, Gaming, Original-Serien, Talkshows und mehr, on demand in englischer Originalfassung für 3,99€ monatlich

sportdigital HD – Fußball rund um die Uhr mit allen Topspielen der führenden Ligen aus aller Welt, linear und on demand für 5,99€ monatlich

Studio Universal Classics – Lieblingsfilme mit der ganzen Magie Hollywoods, on demand für 3,99€ monatlich

Syfy Horror – Top-Schocker für alle mit Lust auf Horror, on demand für 3,99€ monatlich

Terra X – Faszinierende Dokumentationen rund um Geschichte, Archäologie und Natur, on demand für 2,99€ monatlich

Turk on Video – Aktuelle Kinohits aus der Türkei, on demand in türkischer Originalfassung für 3,99€ monatlich

Waidwerk – Der Channel für alle Angler, Jäger & Outdoor-Begeisterte, on demand für 3,99€ monatlich

Xplore – Der Channel für Reiselustige und Abenteurer: Dokus, Travel Clips und mehr, linear und on demand für 2,99€ monatlich

Zeit Akademie Selection – Der Wissens-Channel: unterhaltsam, spannend, verständlich, on demand für 7,99€ monatlich