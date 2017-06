Amazon Alexa: Kalender-Sync jetzt auch mit iCloud möglich

Amazons Sprachassistentin Alexa versteht jetzt auch synchronisierte iCloud-Kalender.

In Deutschland, Großbritannien und den USA wird das Feature im Laufe des Tages verfügbar sein, wie Macrumors mit Verweis auf eine Pressemeldung von Amazon berichtet. User können das Feature in ihrer jeweiligen Alexa-App über die Einstellungen aktivieren.

Geräte mit der Sprachassistentin, also etwa der Amazon Echo Lautsprecher können anschließend nach Ereignissen und Terminen gefragt werden, die mit iCloud synchronisiert werden. Was auch bedeutet: Sobald ein Termin mit Erinnerung auf in iCloud eingetragen wurde, kann Alexa Euch mit einer Audio-Nachricht daran erinnern.

iCloud als fünfter Kalender-Dient für Alexa verfügbar

iCloud ist damit der fünfte Kalender-Dienst, den Alexa unterstützt. Es versteht sich außerdem noch auf G Suite, Google bzw. Googlemail, Office 365 mit angeschlossener Exchange-Box und dem Kalender-Feature von Outlook.com.