AirPods: So klappt die Bedienung auch ohne Siri

Kein Zweifel, die AirPods (hier bei Apple ordern) sind eine fabelhafte Erfindung.

Die drahtlosen Ohrhörer verbinden sich fast schon magisch einfach mit iPhone, iPad, Mac oder Watch. Sie sitzen überraschend gut im Ohr und klingen für In-Ears auch sehr o(h)rdentlich. Wenn da nicht die Sache mit der Bedienung wäre…

Ein Kabel mit einer kleinen Fernbedienung gibt es naturgemäß nicht. Und die Lautstärke mit Hilfe von Siri zu verändern („Siri, mach lauter!“) oder den Titel zu wechseln („Siri, spring zum nächsten Lied!“) ist echt arg unpraktisch – und funktioniert ohne Internetverbindung auch gar nicht. Unsere pragmatische Lösung bei iTopnews: Das iPhone möglichst in Griffweite haben, und alles direkt in der Musik-App erledigen.

The Loop hat sich auch mit dem leidigen Thema beschäftigt – und zwei weitere Lösungen für Besitzer der Apple Watch gefunden, die auch ohne Internet klappen.

Ihr fügt Apples „Now Playing“-App zum Dock Eurer Watch hinzu. Mit dem seitlichen Knopf der Uhr (unter der digitalen Krone) ruft Ihr das Dock und damit auch die Musik-App auf, mit der Ihr dann die Wiedergabe steuern könnt.

Oder Ihr sucht Euch ein Zifferblatt aus, in das Ihr Apples Musik-Complication integrieren könnt. Dann müsst Ihr nur auf dieses Symbol klicken – und könnt dann mit einer Drehung der Krone die Lautstärke regeln, oder mit den Pfeilen die Titel auswählen.

AirPods-Case mit Knöpfen

Ein weiterer Vorschlag von The Loop wird wohl so schnell nicht Realität. Autor Dave Mark wünscht sich kleine Bedienknöpfe direkt am AirPods-Case. Sie würden allerdings eine Bluetooth-Funktion und eine deutliche technische Überarbeitung für das Case erfordern. Und auch diese Lösung würde Euch nicht helfen, wenn Ihr zum Beispiel mit den AirPods joggen seid, und das Case zuhause liegt. Hier muss Apple also noch einiges an Gehirnschmalz investieren.

Unsere Idee für eine Lösung: Wie wär’s mit Touch-Bedienflächen direkt an den beiden AirPods – rechts fürs Skippen von Songs, links für die Laustärke?