AirPods laut Umfrage mit 98 Prozent Kundenzufriedenheit

Kaum ein User der AirPods hat an Apples Bluetooth Kopfhörern etwas auszusetzen.

Das besagt eine neue Studie der Marktforschungsfirma Creative Strategies. Insgesamt gaben dabei 98 Prozent der Befragten an, mit den AirPods zufrieden zu sein – 82 Prozent „sehr zufrieden“ und 16 Prozent „zufrieden“.

Die restlichen zwei Prozent teilen sich auf in die Antwortmöglichkeiten „weder zufrieden noch unzufrieden“, „unzufrieden“ und „sehr unzufrieden“ auf. Dabei antwortete der Großteil der 942 Befragten mit der ersten der drei und niemand mit der letzten Antwort.

Damit sind die AirPods laut Creative Strategies das Apple-Produkt, welches bei der ersten Umfrage nach Produktstart die höchste Kundenzufriedenheit überhaupt erzielen konnte. Es führt die Liste vor der Apple Watch mit 97 Prozent in 2015 und dem iPhone mit 92 Prozent in 2007 an.

Großteil der Kunden würden AirPods weiterempfehlen

Auch würden ein Großteil der Kunden die AirPods weiterempfehlen wollen, mit einem Ergebnis, dem andere „Weltklasse-Produkte“ entsprechen würden.

Insbesondere die schnelle Ladezeit, das Design des Ladecases und der einfache Verbindungs-Prozess sorgen für die hohe Beliebtheit. Eine Beliebtheit, die wohl zusammen mit einem komplexeren Produktionsprozess dafür sorgt, dass die AirPods im Apple Online Store immer noch mit einer Lieferzeit von sechs Wochen gelistet sind.