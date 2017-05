33,3 Prozent auf iTunes-Karten – für nur einen Tag

Das Unternehmen Conrad will am Montag, 15. Mai, mit einem Lockangebot punkten.

Die Kette ruft einen Spar-Tag für iTunes-Karten aus (danke an alle Tippgeber). In einigen, aber nicht allen Conrad-Filialen gibt es – nur vor Ort und nicht online – am 15. Mai die 15-Euro-iTunes-Karte für 10 Euro. Solange der Vorrat reicht.

Gültig ist die Aktion nur in teilnehmenden Jubiläums-Märkten: Diese befinden sich in Berlin-Kreuzberg, Berlin-Steglitz, Bonn, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Essen, Hamburg-Altona und Hamburg-Wandsbek. Weitere Sonderkondition: „Abgabemenge maximal 3 Stück pro Person und Einkauf.“

Wir weisen gern auf die Aktion hin, erinnern aber an die letzte Conrad-Aktion dieser Art: Hier gab’s danach viele iTopnews-Leser, die uns berichtet haben, dass es nur eine extrem limitierte Menge an reduzierten Karten (oder in der jeweiligen Filiale gar keine günstigen Karten) gab. Wer also Montagfrüh aufsteht, um zur morgendlichen Eröffnung vor Ort zu sein, muss nach den letzten Erfahrungen (vielleicht) unverrichteter Dinge wieder abziehen. Dennoch viel Glück!

Korrektur: In der ersten Version der Meldung hieß es „für 24 Stunden“. Gemeint ist für einen Tag bzw. zu den jeweiligen Öffnungszeiten am Montag.