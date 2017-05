15“ MacBook Pro 2016: Neue Lieferzeiten deuten auf Update hin

Das 15“ MacBook Pro 2016 ist nicht mehr von einem auf den anderen Tag bestellbar.

Im Apple Online Store werden für das größere Modell des vergangenen Herbst vorgestellten Laptops jetzt fünf bis sieben Tage Lieferzeit angezeigt. Das 13“ Modell ist (noch) auf Lager, kann also wie gewohnt per Express für den nächsten Tag geordert werden.

Da die WWDC-Keynote am 5. Juni, also heute in einer Woche, mehr als in Sicht ist, könnten die Änderungen der Lieferzeiten ein weiterer Hinweis auf neue MacBook-Modelle sein. Wenn alte Modelle überarbeitet werden, stockt Apple die Lager nicht mehr mit Geräten auf und macht so Platz für neue Produkte.