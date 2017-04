Zur Erinnerung: iPhone ab Mittwoch bei ALDI

Schon Ende März haben wir berichtet, dass ALDI in Kürze das iPhone im Verkaufsregal stehen hat.

Der Tag rückt näher. Falls Ihr schon die neue Woche plant, erinnern wir Euch gern noch mal an den kommenden Mittwoch:

An diesem Tag verkauft ALDI Süd das iPhone 6 Plus mit 5,5″ Zoll und 16 GB für 479 Euro. Obendrauf wird es eine SIM-Karte von ALDI TALK mit 10 Euro Startguthaben geben.

Das Angebot ist limitiert. Bei Interesse solltet Ihr früh in Eurer Filiale sein und hoffen, dass Euer Markt auch teilnimmt.

Falls Ihr mit Kauf liebäugeln solltet: Das Gerät feierte im Herbst 2014 Premiere. Auf das iPhone 6 Plus folgte 2015 das iPhone 6s Plus. Im vergangenen Herbst brachte Apple dann das iPhone 7 Plus auf den Markt.

Alternative: das aktuelle iPhone SE

iOS 10.3 könnt Ihr auf das 6 Plus auf jeden Fall noch aufspielen. Wir empfehlen Euch auf jeden Fall, das iPhone 6 Plus mit dem aktuellen iPhone SE zu vergleichen (hier ab 479 Euro). Natürlich bekommt Ihr dann den deutlich kleineren 4-Zoll-Screen, dafür aber auch ein Gerät, das technisch auf dem neueren Stand ist.

Was haltet Ihr vom Aldi-iPhone-6-Plus? Wer von Euch kauft es Mittwoch?