Zum Tiefstpreis: iPhone SE aktuell für 333 Euro

Für 333 Euro gibt es für kurze Zeit in Deutschland ein iPhone zu kaufen, genauer: das iPhone SE.

In einer kurzfristigen Aktion verkaufen sowohl MediaMarkt als auch Saturn das Gerät in den Farben Silber, Gold, Spacegrau und Roségold.

Günstiger erhaltet Ihr derzeit hierzulande kein anderes iPhone, auch wenn Ihr bei diesem Angebot mit der 16-GB-Variante auskommen müsst.

Das angebotene iPhone SE, von Apple im März 2016 erstmals präsentiert, verfügt über den A9-Chip des iPhone 6s. Mit 4 Zoll ist das Display das kleinste, aber auch handlichste, das Apple derzeit im Sortiment hat.

12 Megapixel, 4K-Videoaufnahmen

Die Rückkamera löst mit 12 Megapixeln auf, 4K-Videoaufnahmen sind möglich. Die Frontkamera ist mit 1,2 MP und Retina Flash ausgestattet. Touch ID ist an Bord.

Das günstige moderne iPhone, das in Deutschland gerade verkauft wird

Ob 16 GB für Euch ausreichen, müsst Ihr in Zeiten von iCloud- oder anderen Cloud-Diensten selbst entscheiden. Viele von Euch setzen womöglich auf mehr Speicher. Aber: Wer gerne ein günstiges iPhone kaufen würde und kein Hardcore-User ist, findet in der Aktion das aktuell günstigste (moderne) iPhone, das sich in Deutschland finden lässt.