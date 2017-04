Wunderlist wird eingestellt, Microsoft To-Do ist da

Im Mai 2015 berichtete iTopnews über den Verkauf von Wunderlist an Microsoft.

Seitdem ist nicht mehr viel passiert, die Entwickler von 6Wunderkinder aus Berlin wechselten nach Redmond und größere Updates für Wunderlist blieben aus. Seit heute ist endgültig klar, warum:

Microsoft wird Wunderlist einstellen und hat heute stattdessen die App Microsoft To-Do als „Preview“ in den App Store gestellt. Eine Anwendung, die die 6Wunderkinder entwickelt haben.

Microsoft erklärt in einem eigenen Blog-Eintrag, das Microsoft To-Do Wunderlist langfristig ersetzen soll. Die heute gestartete „Vorschau“-Version ist auf dem iPhone, im Web sowie für Windows und Android verfügbar. Geplant sind „bald“ Versionen fürs iPad, Android-Tablets und den Mac. Ein genaues Startdatum gibt es noch nicht.

Microsoft plant, Microsoft To-Do am Ende in Office 365 Home & Personal bzw. die Business-Suites zu integrieren. Und Wunderlist wird dann ad acta gelegt. Das Aufgaben-Management soll die App Microsoft To-Do auch übernehmen, daran wird gearbeitet.

Wunderlist erhält keine neuen Features mehr, um die Sicherheit der Daten in der aktuellen Version will sich Microsoft aber weiter kümmern:

Wunderlist will eventually be retired as we continue to reinvent task management with To-Do. In the meantime, there will not be any features brought to Wunderlist, but we will continue to ensure the security of the Wunderlist experience.