Workflow: Apple zahlt Kunden Kaufpreis zurück

Schon am 31. März haben wir Euch 25 Tipps rund um die App Workflow aufgelistet.

Vor knapp zwei Wochen hat Apple die Automations-App übernommen. Seitdem steht sie gratis im Store. Zuvor kostete Workflow 2,99 Euro.

Kunden, die in den Wochen vor der Übernahme noch diesen Preis von Apple gezahlt haben, werden nun entschädigt.

Sie erhalten von Apple den vollen Kaufpreis zurück, auf das jeweilige Zahlungsmittel, also etwa den iTunes-Account oder die Kreditkarte. Alle Glücklichen werden darüber per Mail an Ihre Apple ID informiert.

Damit setzt Apple ein klares Zeichen dahingehend, dass Workflow auch in Zukunft gratis bleiben wird. Die Übernahme dürfte sich aber auch vermutlich anderweitig niederschlagen, vielleicht in Automations-Funktionen von Apple selbst – doch das steht noch in den Sternen.