Windows abgelöst: Android jetzt weltweit meistgenutzes Betriebssystem

Android ist laut neuesten Zahlen aus dem März jetzt das meistgenutzte Betriebssystem weltweit.

Dabei hat das Google OS laut den Untersuchungen von StatCounter, die auf der Webnutzung basieren, Windows erstmals von Platz 1 verdrängt. Android kommt demnach auf 37,93 Prozent, Windows auf nur noch 37,91 Prozent.

iOS von Apple läuft mit 13,9 Prozent auf Rang drei ein. macOS/OS X erreicht 5,17 Prozent.

Der Abwärtstrend von Windows begann 2012. Damals dominierte das Microsoft OS noch 80 Porzent des Marktes. Zu diesem Zeitpunkt lag Android noch bei 2,4 Prozent.

Android, so StatCounter CEO Aodhan Cullen, habe von der Erfolgsgeschichte mobiler Geräte wie Smartphones profitiert, die User inzwischen deutlich häufiger kaufen als Desktop-Rechner oder Laptops. Gerade in Asien legte Android enorm zu. Nur in den USA sieht es anders aus: Hier kommt Windows auf 39, 5 Prozent, iOS auf 25,7 Prozent und Android nur auf 21,2 Prozent. In Europa liegt Windows mit 51,7 Prozent klar vor Android mit 23,6 Prozent.