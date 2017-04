WhatsApp: Warnung vor einem neuen Kettenbrief

Achtet bei der Nutzung von WhatsApp bitte genauestens auf einen neuen Kettenbrief.

Er beinhaltet einen Link mit dem Titel „Hol‘ Dir den neuen Whatsapp Smiley“ und bewirbt angeblich bewegliche Emojis für den Messenger.

Bei einem Klick auf den Link werdet Ihr dann allerdings auf Seiten mit expliziten Inhalten weitergeleitet.

Wenn Euch der Kettenbrief erreichen sollte, tut also (wie immer) gar nichts. Ignoriert die Nachricht und verschickt sie auf keinen Fall weiter, damit nicht noch mehr Chat-Nutzer in die Irre geführt werden (via mimikama).