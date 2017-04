WhatsApp veröffentlicht Update: Siri liest Nachrichten jetzt vor

WhatsApp hat in der Nacht ein interessantes Update auf Version 2.17.20 ausgeliefert.

Die wichtigste und beste Neuerung: Siri kann nun eingegangen Nachrichten vorlesen. Voraussetzung: Zum einen iOS 10.3. Zum anderen müsst Ihr Siri den Zugriff zunächst erlauben. Anschließend reicht ein „Hey Siri, habe ich neue Nachrichten bei WhatsApp?“ zur Aktivierung der Vorlese-Funktion.

Bei uns klappte das in ersten Tests bereits schon zufriedenstellend, aber nicht immer. Hin und wieder ließ sich Siri nicht aktivieren – vermutlich Kinderkrankheiten.

Ansonsten gab es in dieser Aktualisierung eher Design-Optimierungen, zum Beispiel bei den Kontakten und im Anruf-Tab. Im Bereich „Status“ ist es nun auch möglich, mehrere Nachrichten weiterzuleiten oder auch zu löschen. Auch an den Profilbildern wurde geschraubt. Das Sprachanruf-Icon hat WhatsApp durch ein Icon mit einem + ersetzt.

Die in Beta-Tests bereits verfügbare „Chat-History“ ist aktuell in der neuen Version nicht zu sehen (danke an alle Tippgeber).