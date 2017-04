Wenn es Nacht wird im Apple Park

Ein neues Drohnen-Video vom Apple Park bringt uns auf den neuesten Stand.

Um den Zeitplan einzuhalten, wird aktuell auch in der Nacht am neuen Campus gearbeitet. Ein frisches und beeindruckendes Video zeigt, wie die Baustelle aktuell aussieht. Diesmal filmt die Drohne auch in die bereits beleuchteten Innenräume des Gebäudes.

Neues Video zeigt Campus-Baufortschritt

Dort stehen bereits viele Kartons, die jedoch erst ausgepackt werden müssen. Alles in allem nimmt das Projekt immer mehr Form an.