Wearables: Apple, Garmin, Fitbit, Jawbone, Polar, Runtastic, Withings abgemahnt

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat heute gleich neun Wearable-Anbieter abgemahnt.

Apple, Garmin, Fitbit, Jawbone, Polar, Runtastic, Striiv, UnderArmour (wegen MyFitness Pal) und Withings sind betroffen. Die Verbraucherschützer kritisieren dabei Mängel beim Datenschutz von Wearables und Fitness-Apps.

Zwölf Wearables und 24 Gesundheits-Apps waren vom Marktwächter-Team rechtlich und technisch getestet worden. Zudem befragte die Organisation Verbraucher selbst zum Datenschutz.

Hauptvorwurf: Viele Informationen und Gesundheits-Daten würden an die jeweiligen Anbieter gesendet. Diese würden darüber in den Datenschutzerklärungen nicht ausreichend aufklären. User könnten nicht ausreichend kontrollieren, was mit ihren Daten geschehe.

Bei der Datenerfassung seien in vielen Fällen auch Drittanbieter eingebunden. 16 von 19 getesteten Apps würden laut der Untersuchung bereits sensible Daten erhalten, bevor User den Nutzungsbedingungen überhaupt zugestimmt hätten.

Kritik an der Erstellung von Bewegungsprofilen

Nur wenige der getesteten Wearables würden keine Bewegungsprofile erstellen. Etliche Anbieter würden sich sogar das Recht zusichern, ihre Datenschutzerklärungen zu ändern, ohne Nutzer zu informieren. Auch eine Belohnung für Krankenkassen-Patienten aufgrund von Aktivitäten, die Wearables protokollieren, lehnt die Verbraucherzentrale zum Schutz von Patienten ab. Weitere Einzelheiten des Tests: hier nachlesen.

