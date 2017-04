Verlosung: 10 Überraschungs-Pakete mit Zubehör zu gewinnen

Bei Euch hat der Osterhase an den Feiertagen gar nichts ins Nest gelegt?

Wie schade. Aber dann versucht Euer Glück bei unserem Gewinnspiel. Wir verlosen 10 Pakete mit Zubehör für iPhone, iPad, Watch & Co. – in den Glücksboxen finden sich unter anderem Ladegeräte und weitere Gadgets.

Täglich erreichen uns viele Testmuster von bekannten Firmen. Die meisten davon nehmen wir genauer unter die Lupe. Und berichten in Reviews auf iTopnews.

Das Zubehör ist auch nach unseren Tests selbstverständlich noch gut in Schuss. Und daher würden wir sie gern an Euch weiterreichen. Wir sind sicher, dass Euch die Gadgets erfreuen. Lasst Euch überraschen!

So einfach spielt Ihr mit

Möchtet Ihr eines der Überraschungspakete gewinnen, sendet Ihr uns ganz einfach eine Mail mit dem Betreff „Glückskiste“ an

info@iTopnews.de

und nennt uns in der Mail Eure Postadresse. Besitzt Ihr eine Watch oder ein iPad, vermerkt dies bitte in der Mail. Alle anderen Gadgets lassen sich in der Regel prima mit einem iPhone nutzen.

Teilnahmebedingungen

Einsendeschluss ist morgen, Dienstag (18. April 2017) um 23.59 Uhr. Pro Einsender ist nur eine Teilnahme erlaubt. Wer mehr als eine Mail schickt, kommt aus Gründen der Chancengleichheit nicht in den Lostopf.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden alle Teilnehmermails unverzüglich gelöscht. Apple ist weder Sponsor noch Veranstalter dieses Gewinnspiels, es befinden sich keine Apple-Original-Produkte in den Glückskisten.

(Fotos: 123rf.com/kritchanut, iTopnews)