Uber wehrt sich wegen User-Überwachung, Unroll.me unter Druck

Uber hat in einem Statement Stellung zur aktuellen Überwachungs-Debatte bezogen.

iTopnews hat heute morgen über einen kritischen Fall in Sachen Apps und Datenschutz berichtet: Laut Informationen der New York Times hinterließ die Mitfahr-App Uber bis 2015 einen Tracking-Code, mit dem User-Daten bezogen werden können – selbst nachdem User die App von ihrem iPhone gelöscht hatten.

Die Firma sagte nun gegenüber TechCrunch, dass diese Vorwürfe insofern haltlos seien, da dies eine geläufige Praxis für App-Entwickler mit Online-Accounts sei, um nach der Deinstallation Betrug durch andere Nutzer zu verhindern.

Zu den Berichten, dass Apple-CEO Tim Cook Uber-Chef Kalanick zu sich nach Cupertino zitierte, wurde nichts gesagt. Dafür erklärte das Unternehmen aber, dass auch heute noch eine ähnliche sogenannte „Fingerprinting“-Technologie in der App eingebaut sei, die mit Apples Richtlinien übereinstimme.

Wie genau Uber nun aber die Daten verfolgte und sicherte, geht aus dem Statement nicht hervor. Dafür wurde aber bekannt, dass der Fahrdienst über die App Unroll.me, die unter dem Motto „Clean up your Mailbox“ steht, gesammelte Daten über die Konkurrenz-Firma Lyft kaufte, um seinen Dienst den Angeboten der Mitbewerber anzupassen. Das vermutete der New-York-Times-Bericht bereits.

Dies sei allerdings, so der Chef von Unroll.me in einem Statement, auch gängige Business-Praxis, um kostenlose Dienste wie Unroll.me zu finanzieren:

„Our users are the heart of our company and service. So it was heartbreaking to see that some of our users were upset to learn about how we monetize our free service.“