Tagesschau-App: Heutiges Update erfüllt größten User-Wunsch

Die Tagesschau-App wird viel von Euch genutzt, umso erfreulicher ist das neue große Update.



Was ist neu in Version 2.1.0? Gravierendste Neuerung ist die von vielen Usern gewünschte neue Startansicht in Liste aller wichtigen Nachrichten.

Vor der Aktualisierung waren auf der Startseite immer Videos zu sehen. Für den ein oder anderen Nutzer mit geringerem Datenvolumen ärgerlich. Doch die Macher haben reagiert und somit gibt es auf der Startseite wieder die datensparende Listenansicht der News ohne Videos.

Die vier kleinen Quadrate in der Navigationsleiste der App führen Euch zu „Alle Nachrichten“. Das Video-Symbol bringt Euch zu den Videos, die Sortierung für beide Sparten nehmt Ihr jetzt oben rechts vor.

Kommentare in die App eingebunden, manuelle Aktualisierung möglich

Ihr könnt die Tagesschau-App jetzt auch manuell aktualisieren. Dazu klickt Ihr einfach auf das Icon unten links oder entscheidet Euch für „Pull to Refresh“.

Auch die Kommentare der Websiten-User werden jetzt in der App angezeigt. Optimal angebunden sind die Kommentare nicht. Es werden immer nur zwei Kommentare komplett angezeigt. Danach müsst Ihr auf „Alle Kommentare ansehen“ klicken und werdet auf die Website meta.tagesschau.de weitergeleitet.

Nachdem Ihr dort alle Kommentare gelesen habt, müsst Ihr oben links auf „Fertig“ klicken, um wieder zur Tagesschau-App zurückzugelangen.