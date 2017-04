StreamOn: Deutsche Telekom stellt kostenlose Streaming-Optionen vor

Die Deutsche Telekom bietet unter dem Namen StreamOn ab 19. April kostenlose Streaming-Optionen an.

Gerade hat die Telekom Einzelheiten von StreamOn vorgestellt, das erfreulicherweise unter anderem auch für Apple Music gilt. StreamOn bedeutet: Die Telekom zieht Euch unterwegs kein Highspeed-Datenvolumen mehr von Tarif ab, wenn Ihr bestimmte Streamingdienste nutzt.

Dabei wird die Telekom zwischen drei Optionen unterscheiden: StreamOn Music, StreamOn Music & Video und StreamOn Music & Video MAX.

StreamOn Music ist mit MagentaMobil M buchbar und gilt, wie der Name schon sagt, nur für Musikangebote. In MagentaMobil L und L Plus sind StreamOn Music & Video buchbar, so dass Ihr unterwegs Videos anschauen könnt, ohne dass diese Clips Euer inkludiertes Volumen belastet. Dabei bietet aber nur die MAX-Variante HD-Qualität, ausschließlich für MagentaEins-Kunden ab MagentaMobil M-Tarif aufwärts.

Welche Dienste unterstützt StreamOn zum Start?

Beim Videostreaming kooperiert die Deutsche Telekom mit diesen Diensten:

EntertainTV, FAZ.NET, funk, Kicker, SA, Netflix, Amazon Prime Video, Sky go, Spiegel TV, Spiegel Online, Telekom Basketball, Telekom Eishockey, Welt News, YouTube, ZDF, Chip Online und 7TV (also Pro7 und SAT.1).

Bei den Musikdiensten vom Start weg dabei:

Apple Music, Juke Music, Amazon Music Unlimited, Napster und radioplaner.de. In Kürze soll auch Spotify hinzukommen.

Hintergrund von StreamOn dürfte die Diskussion um die Netzneutralität sein. Denn die genannten Anbieter müssen keine Gebühren an die Telekom zahlen.

Ab 19. April könnt Ihr die StreamOn-Option Eurer Wahl zu Eurem jeweiligen Telekom-Tarif hinzubuchen. Wir melden uns dann noch mal rechtzeitig. Zur offiziellen StreamOn-Mitteilung der Telekom geht es hier entlang.